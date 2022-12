Consiglio Abruzzo: manca parere revisori, slitta bilancio

(ANSA) - L'AQUILA, 27 DIC - La Commissione Bilancio si è aperta stamani, ma non per cominciare l'esame di Bilancio e Finanziaria: l'organismo sta lavorando al Milleproroghe che sarà licenziato nel corso della giornata. A quattro giorni dalla scadenza dei termini per approvare i due documenti entro fine anno evitando il ricorso all'esercizio provvisorio, non si sa come la maggioranza di centrodestra procederà in quella che si annuncia una vera e propria maratona negli ultimi giorni del 2022. Le opposizioni di centrosinistra e del M5S denunciano il grave ritardo e caos e confusione, l'assoluta mancanza di condivisione delle partii sociali e il mancato arrivo del parere dei revisori: un ostacolo formale per il licenziamento di Bilancio e Finanziaria. E' probabile che per la terza volta nelle prossime ore, la conferenza dei capigruppo possa approvare un nuovo programma di lavoro. (ANSA).