Natale: L'Aquila, podisti in centro per corsa della Vigilia

(ANSA) - L'AQUILA, 24 DIC - Dal parco del Castello a Collemaggio, attraverso le strade del centro dell'Aquila decorate per le festività. Sette o otto chilometri da percorrere con scarpette e tenuta da runner e cappelli da babbo Natale.

Anche quest'anno, una folta delegazione dei podisti di Atletica Abruzzo L'Aquila ha rinnovato la tradizione della "Christmas Run", prima del consueto brindisi della Vigilia da fare rigorosamente in centro a due passi dalle strade affollate per il consueto aperitivo di Natale per dare il cinque ai primi gruppi radunati.

Partenza e arrivo con un giro attraverso il parco del Castello. Poi sul corso, a far lo slalom tra bottiglie e formazioni musicali estemporanee. Dunque in piazza, con i carabinieri a cavallo e su via XX Settembre verso piazza Palazzo, passando per via Fontesecco e via Sallustio. Un passaggio a San Bernardino e via Strinella, verso Collemaggio per poi lambire il piazzale dell'Emiciclo e tornare verso il Forte Spagnolo. (ANSA).