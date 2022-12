Il torrone L'Aquila alla 16/a edizione del Taste di Firenze

(ANSA) - L'AQUILA, 24 DIC - Il Torrone L'Aquila sarà presente al Taste di Firenze, uno dei più importanti appuntamenti del settore enogastronomico in programma dal 4 al 6 febbraio alla Fortezza da Basso. La 16/a a edizione del salone che riunisce il meglio delle eccellenze del gusto e le tendenze della cultura food contemporanea e del kitchen lifestyle, sarà una vetrina privilegiata per la nuova produzione firmata "Da Carolina e Gina", che ha voluto riprendere l'ultrasecolare tradizione del torrone aquilano, modernizzandola senza stravolgerla.

C'è il bianco morbido alle mandorle, il nocciolato fondente 70% e il tradizionale tenero al cioccolato. Ma quest'anno, dopo l'esperimento ben riuscito del 2021, il torrone firmato Da Carolina e Gina è stato esaltato da una confezione a forma di libro che celebra L'Aquila con anche sei cartoline della città di una volta.

Una produzione che ha riscosso uno straordinario successo di pubblico e che si è fatta notare anche all'Artigiano in Fiera, a Milano, prima di superare la rigida selezione per il Taste, dove un comitato tecnico ha assaggiato una campionatura ritenendo valido il prodotto e riscontrando un alto valore anche del packaging.

Torrone L'Aquila, uno dei simboli del Natale, nasce dalla volontà di creare un prodotto unico ed esclusivo per il mercato della ricorrenza specializzata. Un torrone totalmente italiano, artigianale, le cui materie prime utilizzate fanno parte delle eccellenze del nostro Paese, come il cioccolato Amedei Toscana, i Mieli Thun-Andrea Paternoster, la Nocciola di Giffoni Igp dell'azienda Toro, quest'anno premiata come la migliore dal Gambero Rosso, e le migliori mandorle del Consorzio Mandorla Avola.

Le confezioni di torrone mantengono la scritta "In motu semper", in luogo di quell'Immota Manet che campeggia nello stemma cittadino, con cui Michele Morelli e Gianmarco Bottino, che nel 2019 hanno aperto Da Carolina e Gina, vogliono trasmettere l'intraprendenza imprenditoriale che li porta ogni anno a proporre novità di successo. (ANSA).