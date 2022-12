Suicida in carcere Lanciano, Procura apre fascicolo

(ANSA) - LANCIANO, 23 DIC - Non ci sono al momento iscritti al registro degli indagati per il suicidio di Giovanni Carbone al supercarcere di Lanciano. Il procuratore capo Miriana Di Serio aspetta gli atti relativi a seguito dell'indagine condotta dalla stessa polizia penitenziaria.

L' ipotesi di reato dovrebbe essere omicidio colposo per omissione. Carbone è stato trovato impiccato in cella poco dopo le 19.30. A quanto si è appreso per compiere il gesto estremo avrebbe utilizzato i suoi pantaloni. (ANSA).