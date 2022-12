Resistenza: Anpi Pescara, restaurato Cippo 11 febbraio

(ANSA) - PESCARA, 23 DIC - "Torna ai fasti dei migliori il Cippo di Colle Pineta, posto nel cortile della Scuola primaria "11 febbraio 1944" di Pescara e dedicato ai nove partigiani della banda Palombaro fucilati dai nazifascisti nelle prime ore del pomeriggio dell'11 febbraio 1944: lo fa grazie all'ANPI che, previa interlocuzione con l'Amministrazione comunale che ha rilasciato l'autorizzazione per l'intervento, ha commissionato il restauro ad una ditta marchigiana specializzata". Lo fa sapere l'Anpi provinciale pescarese in una nota.

"Il piccolo monumento e l'area circostante hanno così recuperato gli originari colori, tornando ad essere la giusta cornice per ricordare il sacrificio di nove giovani che diedero la vita per sconfiggere il nazifascismo e permettere finalmente la transizione ad uno Stato libero e democratico", chiude l'Anpi.

