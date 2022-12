Depuratore Avezzano: Lobene e Roselli, grande risorsa Fucino

(ANSA) - AVEZZANO, 23 DIC - "Apprendiamo con soddisfazione questo nuovo impianto di depurazione, è una grande risorsa per tutto il Fucino, un plauso all'amministrazione che si è prodigata alla realizzazione di questo impianto e un ringraziamento alla società CAM SPA che ha saputo gestire questo percorso di comune accordo con tutti i portatori di interesse." E' quello che commenta il presidente Fabrizio Lobene di Confagricoltura Abruzzo, provincia di l'Aquila, dopo l'affidamento dei lavori per il nuovo depuratore di Borgo via Nuova. Anche il Direttore della Coldiretti Abruzzo- L'Aquila Domenico Roselli ha apprezzato questo intervento di miglioramento igienico/sanitario della qualità della vita dei cittadini: "Tutto ciò' che volge ad una migliore sostenibilità ambientale, è un bene; - commenta Roselli - siamo molto contenti di questo nuovo in pianto di depurazione e siamo ancor più contenti che il Cam avesse la possibilità di lavorare in modo in modo migliorativo, attraverso investimenti, sperando che un indomani possa avere sempre più risorse sia per il bene dei cittadini che economiche, al fine di riequilibrare i conti e garantire un servizio migliore per tutti". (ANSA).