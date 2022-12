Depuratore Avezzano: Imprudente, intervento strutturale

(ANSA) - AVEZZANO, 23 DIC - "E' un intervento strutturale di grande valenza ambientale che ha un risvolto positivo per tutti i cittadini ma anche per il mondo agricolo fucense,- commenta l'assessore all'agricoltura e al ciclo dei valori ambientali Emanuele Imprudente - noi come Regione Abruzzo, lo abbiamo pianificato e finanziato, finalmente vede la luce con questo affidamento, un plauso va soprattutto alla nuova governance del Cam SPA e al tutto il suo staff".

Anche Il presidente del consiglio di sorveglianza del CAM SPA ha espresso soddisfazione: "Questo depuratore è un primo step di miglioramento della qualità della vita dei cittadini, - commenta Chiantini - Il CAM Spa è in crescita, sia per il servizio che per la questione economica, quest'anno per la prima volta dopo anni chiudiamo un bilancio con un attivo di 28 milioni; il secondo step della gestione, è quello di puntare su un impianto di depurazione riutilizzabile-compostabile, che permetta il riuso dei fanghi e delle acque, con l'obiettivo di aumentare sempre di più la qualità dell'acqua".

Anche il primo cittadino del capoluogo Marsicano Gianni Di Pangrazio è positivo: "questo depuratore è una nuova risorsa importante per migliorare -Commenta il Sindaco- la qualità della vita dei cittadini, siamo fiduciosi". (ANSA).