Ambiente: affidati lavori nuovo depuratore Avezzano

(ANSA) - AVEZZANO, 23 DIC - Affidati i lavori per il nuovo depuratore di Borgo Via Nuova, entro gennaio 2023 inizieranno i lavori, è il più grande d'Abruzzo con sistema di depurazione a membrane (MBR).

"Gli interventi hanno lo scopo - come si legge nel progetto - di risolvere la situazione igienico-sanitaria della zona che, allo stato attuale, non risulta essere servita da idoneo sistema fognario/depurativo dei liquami; gli stessi consentiranno quindi l'ottenimento dei benefici attesi con un innalzamento del livello della qualità della vita attraverso la tutela e il miglioramento dell'ambiente e condizioni più favorevoli ad un adeguato sviluppo socioeconomico". L'Ente Regionale del Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo attraverso una pianificazione strategica ha deciso di impegnare risorse pubbliche al fine di realizzare una serie di interventi di adeguamento delle infrastrutture di depurazione, questo nuovo depuratore di ultima generazione servirà a depurare le acque di: Avezzano capoluogo, Madonna Pietracquaria, Maiorana, Case Incile, Faenza, Borgo Via Nuova, Ovindoli, San Pelino e Paterno, Macerino Vecchio, Olmetto, Pozzone, via S. Nicola, Nucleo Industriale. L'impianto sarà dimensionato con una capacità massima di 2960 mc/h, per il trattamento completo di 2,00 Qmn (ovvero due volte la portata media nera) mentre verranno sottoposte ai trattamenti preliminari e trattamenti di disinfezione le portate fino a 4 Qmn (ovvero 4 volte la portata media nera). L'impianto avrà un monitoraggio di 2 campionatori automatici fissi ed un sistema di monitoraggio da remoto.

