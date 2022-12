Pnrr: consegnati lavori pista pattinaggio Acquaviva a Teramo

(ANSA) - TERAMO, 22 DIC - L'amministrazione comunale di Teramo ha consegnato alla ditta aggiudicataria, Centro Italia Sport, i lavori di ammodernamento della Cittadella dello Sport dell'Acquaviva, per la manutenzione straordinaria della pista di pattinaggio. Il valore dell'affidamento è di 154 mila euro, a fronte di un importo complessivo dell'opera di 200 mila euro. I lavori, che interesseranno tutto l'impianto sportivo, sono finalizzati all'ammodernamento ed alla messa in sicurezza della pista di pattinaggio.

Gli interventi sono mirati alla rigenerazione urbana dell'area, per favorire e migliorare la qualità delle relazioni sociali e della ricreazione negli spazi aperti pubblici, anche dal punto di vista del comfort ambientale, con il potenziamento dell'offerta di attività possibili. È prevista la totale rimozione della delimitazione interna, 'ampliamento dell'intero corpo centrale con sostituzione delle lunette in terra, con fondo in cemento armato e l'installazione di una pavimentazione in resina per la pista rettangolare. Inoltre previste opere di recupero e sistemazione delle gradonate per gli spettatori, mediante la rimozione e il ripristino delle lastre in pietra in travertino staccate e deteriorate, la manutenzione del vialetto di accesso pedonale mediante pulizia generale del sito e sistemazione della pavimentazione divelta, la sistemazione generale della pavimentazione in porfido.

"Questa amministrazione ha sempre considerato lo sport una delle sue priorità, anche alla luce del suo alto valore nel percorso di crescita dei giovani" ha detto il Sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto. "In questi anni, anche grazie al confronto con le associazioni abbiamo messo in campo tutta una serie di iniziative e interventi volti da un lato a risolvere la questione relativa alla gestione degli impianti e dall'altro a riqualificare gli impianti sportivi comunali con l'obiettivo di garantire strutture adeguate e favorire la pratica sportiva da parte di tutti i cittadini" (ANSA).