Natale: Comune Manoppello dona pacchi a 498 ultraottantenni

(ANSA) - PESCARA, 22 DIC - Un dono a chi rappresenta la memoria storica della comunità: è l'iniziativa promossa dal Comune di Manoppello, che ha avviato la consegna di pacchi natalizi ai 498 ultraottantenni residenti in paese.

"Come da alcuni anni a questa parte, ci teniamo ad affidare, attraverso la consegna di un dono ai nostri grandi anziani, un augurio di speranza e serenità all'intera comunità manoppellese - ha detto il sindaco Giorgio De Luca - Il Natale, nel suo significato più autentico, è anche un'occasione per sentirsi più vicini e meno soli, per questo abbiamo pensato di donare ai nostri ultraottantenni, depositari di quei valori che devono essere coltivati e tramandati alle generazioni future, una strenna natalizia in segno di gratitudine e riconoscenza.

L'augurio, a ciascuno di loro e alle loro famiglie, è di trascorrere un Natale di gioia e serenità".

Il sindaco, in modo simbolico, ha consegnato personalmente il pacco regalo a Eugenio Di Donato, il super nonno di Manoppello di 101 anni, che è stato felicissimo di ricevere un dono inatteso e gli auguri della comunità. Carabiniere a Pavia e partigiano a Palena durante la Resistenza, nonno Eugenio ha raccontato dei tanti chilometri percorsi in bicicletta lungo lo Stivale, quando partiva dalla Lombardia per tornare a casa.

Aveva 26 anni quando fu congedato dall'Arma. Tornato a Manoppello, subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, sposò l'8 dicembre del 1946 Maria Aldina Iezzi, scomparsa nel 1996. Oggi abita in una struttura per anziani e continua a frequentare gli amici e gli ambienti a lui cari. (ANSA).