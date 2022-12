Natale: Abio consegna doni a bimbi ricoverati all'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 22 DIC - I volontari dell'Abio L'Aquila - associazione aiuta i bambini a superare l'impatto con l'ospedale attraverso il gioco, l'ascolto, il sorriso - sono tornati nel reparto di Pediatria dell'Ospedale San Salvatore con un carico di regali per i bambini ricoverati.

I volontari, in qualità di "aiutanti di Babbo Natale", insieme a due ricercatrici degli atenei dell'Aquila e di Chieti, nelle vesti di Elsa e Biancaneve, sono entrati in tutte le stanze di degenza per animare il pomeriggio dei piccoli pazienti e delle loro famiglie portando tanti doni, ma soprattutto regalando momenti di spensieratezza.

I doni sono stati consegnati anche nel Pronto Soccorso Pediatrico e nel reparto di Neuropsichiatria Infantile.

"Rientrare nel reparto di Pediatria, nelle camere di degenza e nella sala giochi, incontrare i bambini e vederli sorridere - raccontano i volontari di Abio L'Aquila - è stato veramente emozionante. Ringraziamo il primario del reparto di Pediatria il dottor Vincenzo Salpietro, e tutto il personale sanitario per la disponibilità e la collaborazione dimostrate". (ANSA).