'Fiocco di neve' a chef Zonfa portavoce cucina abruzzese

(ANSA) - ROCCARASO, 22 DIC - Lo chef Stellato William Zonfa ha ricevuto il Premio "Fiocco di Neve Città di Roccaraso" per essersi distinto nella valorizzazione del patrimonio gastronomico abruzzese, basata sull'autenticità dei sapori. A premiare lo chef sono stati il Sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato e la Preside dell'istituto Alberghiero di Roccaraso, Cinzia D'Altorio. Il Premio Fiocco Di Neve Città di Roccaraso, istituito dall'Associazione Assoprom Italia dallo scorso 2021 con il Patrocinio del Comune di Roccaraso e della Regione Abruzzo, si propone la valorizzazione le risorse umane, artistiche ed imprenditoriali che si sono particolarmente distinte nelle attività di promozione del patrimonio socio culturale delle montuosità. L'evento si è svolto nell'Istituto Alberghiero E. De Panfilis di Roccaraso con un focus iniziale e la creazione di "un piatto di Design", curato nell'elaborazione da una delegazione di studenti partecipanti a un contest. Il tartufo nero pregiato, uno dei prodotti cardini abruzzesi, fornito per l'occasione dall'azienda agricola "La Spora" è stato il grande protagonista dei piatti interpretati eccezionalmente dai ragazzi dell'Istituto Alberghiero. Una giuria di esperti, che ha avuto come presidente di giuria lo chef stellato William Zonfa, ha premiato i primi tre classificati delle performance realizzate: Antonio Buffolino con il piatto "Sentirsi a casa" ha vinto il primo premio. Matteo Ventresca il secondo classificato.

Antonio Petrucci il terzo classificato. Infine il Sindaco di Roccaraso Dott. Francesco Di Donato e la Preside dell'istituto Alberghiero di Roccaraso Prof.ssa Cinzia D'Altorio hanno premiato chef Stellato William Zonfa Premio Fiocco di Neve Città di Roccaraso per essersi distinto nella valorizzazione del patrimonio gastronomico abruzzese basata sull'autenticita' dei sapori. (ANSA).