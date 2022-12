Aci: contributi per licenza sport per utenti con disabilità

(ANSA) - PESCARA, 21 DIC - Con delibera del Consiglio Direttivo n. 037/2022 del 27 ottobre 2022 l'Automobile Club Pescara "ha autorizzato la pubblicazione di un bando per favorire la diffusione dell'attività sportiva nei confronti degli utenti con disabilità". Lo comunica l'AC della città abruzzese con una nota. L'intervento rientra nel piano delle attività 2023 predisposto dall'ente e in supporto delle categorie degli utenti deboli e alla diffusione e sviluppo delle attività relative al motorsport. I destinatati dei contributi potranno utilizzare gli stanziamenti a totale copertura del costo della licenza Aci Sport per il 2023 fino alla somma complessiva di 500 euro e ad esaurimento dello stanziamento riservato all'iniziativa.

Oltre al possesso della disabilità è richiesta la tessera Aci emessa da una delle delegazioni della provincia di Pescara (comunque sempre necessaria per il normale rilascio delle licenze sportive). Il beneficio è utilizzabile esclusivamente presso l'ufficio dell'Automobile Club Pescara via del circuito 59 previa registrazione obbligatoria da effettuarsi su https://pescara.aci.it/prenota. (ANSA).