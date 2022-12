Sisma L'Aquila:'Arte e Domicili', mostra in case ricostruite

(ANSA) - L'AQUILA, 20 DIC - Rimarrà aperta fino a domani "Arte e Domicili" percorsi artistici nella case ricostruite del centro storico dell'Aquila, serie di mostre ideate dall'avvocato Alessandra Ferrante. Le collezioni della produzione artistica post sisma, inserite nei luoghi delle rinascita: le abitazioni private dopo il terremoto del 2009. Così Sergio Nannicola, artista di origine aquilana, ma residente a Milano come docente dell'Accademia delle Belle Arti di Brera, ha inteso allestire la sua personale "Piatti e NutriMenti del cratere sismico" nella casa Properzi- Curti (via Guelfin.2), il primo palazzo sbattuto e ricostruito all'Aquila.

Elemento simbolico della mostra è la pianta antica della città dell'Aquila. La sagoma è riprodotta nelle diverse opere, fino alle realizzazioni gastronomiche che si legano all'identità del luogo dal torrone alla ricotta, che sono parte integrante dell'accoglienza nella mostra. Le opere "Piatti e NutriMenti del cratere sismico" tornano in esposizione, dopo il 2014, come elementi simbolici di una corsa alla ricostruzione troppo spessa avida di profitti, quanto inopportuna dal punto di vista etico e sociale.

"La rinascita, simboleggiata bel logo del patrocinio del Comune dell'Aquila, deve essere una presa di coscienza etica, oltre che sociale, politica e ambientale che non può essere slegata dalla realtà", ha detto Nannicola. "La rinascita passa attraverso la necessità la bellezza e il rispetto reciproco tra le persone. Queste condizioni sono intese come beni primari trasversali, che si pongono al di sopra di ogni divergente visione politica. Un bene che, come insegna Eraclito, può e deve unire nell'interesse comune della diversità".

L'iniziativa "Arte & Domicili" è stata organizzata da Alessandra Ferrante, in collaborazione con Silvana e Gianni Properzi Curti, supportata da Fratelli Nurzia, Biagi Vini, Azienda Agricola La Centrale s.s. e Associazione Arte e Territorio e patrocinata dal Comune dell'Aquila. (ANSA).