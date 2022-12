Orso Juan Carrito fa 'visita' al ristorante stellato Romito

(ANSA) - CASTEL DI SANGRO, 20 DIC - Dai cassonetti e dalle pasticcerie di Roccaraso al ristorante dello chef abruzzese più apprezzato e conosciuto in Italia e non solo. Dopo la razzia dello scorso anno alla pasticceria di Roccaraso, questa volta Juan Carrito, l'orso marsicano più indisciplinato d'Abruzzo è finito nelle storie Instagram dello chef Niko Romito.

Solito passo indifferente e non curante della presenza dell'uomo, forse attirato dall'odore del cibo, è stato visto aggirarsi nei pressi delle cucine del ristorante tre stelle Casadonna Reale a Castel di Sangro, sede anche di una prestigiosa scuola di cucina.

Un cliente molto particolare per lo chef pluristellato Michelin il quale, allertato dai suoi collaboratori, è riuscito ad immortalare l'orso fuori dal ristorante. "È passato Juan Carrito per un salutino. Chiedeva per un panettone. È andato spedito verso le cucine", ironizza sul social Romito, "la natura che abbiamo qui intorno è viva. Siamo circondati dal parco nazionale, bellezza vera". (ANSA).