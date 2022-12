Mondiali, don Alfredo, sopra alla tonaca la maglia dei campioni

(ANSA) - ORTONA DEI MARSI, 20 DIC - Nella multietnica Marsica che tifava in massa per il Marocco c'è spazio anche per i nuovi campioni del mondo. Se a Roma gioisce papa Francesco, a Ortona dei Marsi (L'Aquila) c'è don Alfredo che indossa, sopra alla tonaca, la maglia dell'Argentina campione del mondo. Don Alfredo Cesar Jofre, parroco della chiesa di San Giovanni Battista di Ortona dei Marsi, di origine Argentina, ha indossato, la maglia della nazionale di calcio campione del mondo 2022, la sua Argentina.

A complimentarsi e a fare il tifo per la vittoria in Coppa del Mondo della sua nazionale sono i suoi parrocchiani e gli amici del Comune di Ortona dei Marsi, borgo che conta circa 200 anime d'inverno, famoso per le sue mele autoctone e per la nascita del fiume Giovenco; poco distante, a Pescina, ha vissuto Ignazio Silone. "Una soddisfazione che, purtroppo, noi italiani quest'anno non abbiamo potuto nemmeno sognare - commenta un cittadino di Ortona dei Marsi - considerando che ai Mondiali non ci siamo neppure qualificati. Complimenti all'Argentina e a don Alfredo!". (ANSA).