Sanità: mancano Psichiatri, Asrem ne cerca cinque

(ANSA) - CAMPOBASSO, 19 DIC - L'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) ha pubblicato un avviso, per titoli, per l'assunzione a tempo determinato di cinque medici della disciplina di Psichiatria da assegnare presso le varie sedi aziendali. Contestualmente ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di cinque psichiatri precisando che "la graduatoria verrà utilizzata anche per gli eventuali nuovi posti previsti dal Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 in corso di adozione". Il provvedimento a firma del direttore generale Asrem, Oreste Florenzano, a seguito della richiesta del direttore del Dipartimento Salute mentale e Dipendenze con la quale è stata rappresentata "la grave carenze di personale medico". (ANSA).