Impianti sci: Bartolotti, perso un mln incassi per pioggia

(ANSA) - OVINDOLI, 19 DIC - "Siamo messi male, ha nevicato, poi la pioggia; non abbiamo le temperature adatte per l'innevamento artificiale, su tutto l'Abruzzo è così; abbiamo perso più di un milione di incassi con il salto della vacanze natalizie, la Regione deve prevedere qualche ristoro". A parlare è il presidente degli impianti di Monte Magnola ad Ovindoli, Giancarlo Bartolotti, commentando la mancata partenza della stagione sciistica in Abruzzo prevista come da protocollo l'8 dicembre, ma a causa dell'arrivo dei venti di scirocco che hanno portato pioggia, è saltato tutto.

"Nonostante i preparativi fatti con l'innevamento artificiale, la maggior parte non sono riusciti ad aprire le porte al turismo invernale - aggiunge Bartolotti -. La perdita di incassi, del ponte dell'Immacolata e delle vacanze di Natale, supera un milione di euro di incassi; per i clienti che ci hanno prenotato, stiamo cercando di posticipare le prenotazioni in hotel, per non perderle definitivamente". (ANSA).