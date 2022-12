Crollo parapetto all'Aquila, lavori in via XX Settembre

(ANSA) - L'AQUILA, 19 DIC - È stato messo in sicurezza nel week-end, dagli operai del settore Opere Pubbliche del Comune dell'Aquila e dagli agenti della Polizia Municipale, il tratto stradale di via XX settembre, a ridosso della curva all'altezza del convento di Santa Chiara, unitamente all'area su via Borgo Rivera interessata dal crollo del parapetto a causa di un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica.

Gli agenti municipali hanno ripristinato il traffico lungo le due arterie veicolari, via XX settembre e via Borgo Rivera, con restringimento della carreggiata e il limite di 30 chilometri orari nei tratti interessati. In seguito alla rimozione dell'autovettura incidentata a cura del Comando Provinciale dei Carabinieri, gli operai comunali hanno ripristinato l'impianto di illuminazione, che era stato danneggiato dall'urto, e sgomberato l'area dai detriti.

"Ringrazio il personale del settore Opere Pubbliche del Comune dell'Aquila e gli agenti della Polizia municipale per l'immediatezza con la quale hanno provveduto a mettere in sicurezza tutta l'area interessata dall'incidente automobilistico che ha provocato il crollo di una parte del parapetto della curva di via XX settembre a ridosso della chiesa di Santa Chiara - ha commentato il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi -. Raccomando agli automobilisti il rispetto del limite di velocità fissato a 30 chilometro orari nei tratti stradali interessati". (ANSA).