Sisma L'Aquila: riapre palazzo Falconi, sarà luogo d'arte

(ANSA) - L'AQUILA, 17 DIC - Inaugurato all'Aquila, dopo gli interventi post-sisma, palazzo Falconi, uno straordinario immobile seicentesco, sito in via del Falco, restituito ai proprietari e alla città da un accurato lavoro di ricostruzione e restauro.

Il palazzo sarà adibito ad "ospitare emozioni", come recita il claim, e si propone come salotto cittadino in cui far incontrare arte, cultura, enogastronomia, musica, teatro e danza e soprattutto come cornice e contenitore di un progetto che narrerà la ricostruzione di una città attraverso le tante storie di bellezza ed eccellenza che nascono e si sviluppano nel suo territorio.

Nella serata inaugurale è stato lanciato l'hashtag che accompagnerà il racconto del luogo e del territorio, un racconto in tempo reale di ciò che si sta facendo attraverso azioni individuabili e concrete: #dicosasiamocapaci. "Di cosa siamo capaci" è un progetto ideato dai proprietari, Maria Paola Pandola e Andrea Salomone, lei produttrice televisiva, lui autore e regista, che racconterà storie virtuose, di passioni forti, di tradizioni e novità, storie d'amore del territorio abruzzese. Piccole eccellenze che possono essere di ispirazione per qualcun altro.

Il progetto, coinvolgerà persone che hanno un talento e che lo mettono a servizio per creare qualcosa di nuovo. I protagonisti di questo racconto svilupperanno insieme a giovani del territorio progetti di mostre fotografiche, spettacoli, eventi.

"Questo - viene spiegato - con un duplice scopo: da una parte trasmettere ai ragazzi conoscenza, un'esperienza professionale e offrire una fonte di ispirazione; dall'altra creare insieme qualcosa di originale, unendo le forze, mixando competenza ed entusiasmo, per raggiungere, attraverso questi nuovi progetti, pubblici anche al di fuori della Regione".

I contenuti che nasceranno saranno anche crossmediali: le storie e i loro protagonisti saranno raccontati attraverso i quotidiani cartacei e online, le televisioni nazionali e locali, alimenteranno un hashtag sui social che tutti potranno vedere e commentare, saranno l'anima di un podcast. (ANSA).