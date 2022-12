Scuola di polizia locale in Abruzzo, prosegue iter creazione

(ANSA) - PESCARA, 17 DIC - Prosegue l'iter per la creazione della Scuola regionale di formazione della Polizia locale in Abruzzo. E' stato infatti individuato e nominato il Comitato didattico scientifico che avrà il compito di riempire di contenuti formativi la nuova realtà, elaborando i programmi che entreranno nell'attività della scuola sia in fase di formazione che in fase di aggiornamento del personale di polizia locale.

Del comitato tecnico scientifico, nominato con apposita determina del dirigente del Servizio, Antonio Forense, fanno parte Giovanni Cichella, comandante della Polizia locale di Pineto, Anastasia Ciavattella, esperta in materia di formazione, e Mauro Dioletta, sottotenente in servizio alla Polizia locale di Spoltore. Al relativo avviso avevano risposto nove candidati.

Il comitato, si legge, "ha una durata di quattro anni" ed è composto da "tre membri, oltre al dirigente regionale, di comprovata competenza nell'ambito della polizia locale con particolare riferimento alla programmazione/gestione e sviluppo delle attività formative". Non sono previsti compensi o indennità per i componenti. L'atto per la costituzione del comitato "non comporta impegno di spesa e/o oneri a cartico del bilancio regionale".

La nomina del Comitato tecnico scientifico è un ulteriore passaggio che porterà alla nascita della scuola, dopo l'approvazione, da parte della Giunta regionale, ad aprile scorso, del disciplinare che regola l'attività del nuovo organismo deputato alla formazione continua del personale di polizia locale e dopo la pubblicazione, a giugno, della manifestazione di interesse finalizzata a raccogliere le richieste di iscrizione per la realizzazione dell'Albo regionale dei docenti, unico e aperto, per le docenze presso la scuola di formazione.

La scuola regionale non avrà una propria sede fisica: la sede delle lezioni verrà individuata a seguito di convenzioni con Università e scuole di polizia presenti in Abruzzo. Il nuovo organismo ha l'obiettivo di formare e aggiornare personale di polizia locale dei comuni per una migliore organizzazione e gestione dei servizi al cittadino. (ANSA).