Incidenti stradali: auto nel burrone, muore donna 83enne

(ANSA) - ARSITA, 17 DIC - Incidente mortale intorno alle 11 ad Arsita (Teramo) dove ha perso la vita una donna di 83 anni, Giuditta Di Pomponio. Secondo le risultanze dei primi rilievi l'auto su cui si trovava la donna, e di proprietà di un congiunto, per cause in corso di accertamento, è finita in un burrone e per la donna non c'e stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati i vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso della donna a causa delle gravi ferite riportate. Sul luogo della tragedia hanno operato per gli accertamenti gli agenti della Polizia Stradale e carabinieri. (ANSA).