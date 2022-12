'Immaginari di legalità', focus sulle nuove mafie

(ANSA) - L'AQUILA, 17 DIC - Un focus sulle "nuove mafie", anche dal punto di vista degli immaginari che propongono i mezzi di comunicazione di massa. Questo l'argomento dell'iniziativa promossa dalla Sala ipogea del Consiglio regionale da "L'Aquila che Rinasce" in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo.

"Nel corso degli interventi - spiegano i promotori - è stato offerto un contributo all'educazione alla legalità necessaria per diffondere la cultura dei valori civili, del rispetto delle regole nella vita sociale, dei valori della democrazia e per sottolineare l'azione e il sacrificio eroico del giudice Rosario Livatino, ucciso a 38 anni dalla mafia e proclamato beato il 9 maggio dello scorso anno".

Proiettato e commentato il cortometraggio realizzato - in omaggio alla memoria di Livatino - dagli allievi della "Roma Film Academy" (Rfa) presieduta dal giornalista Salvatore Santangelo. L'opera è ispirata al romanzo di Salvatore Renna "Un giudice ragazzino". È intervenuto tra gli altri il presidente della Corte d'Appello penale: Aldo Manfredi. (ANSA).