Il jazz nelle scuole all'Aquila con l'Orchestra che vorrei

(ANSA) - L'AQUILA, 16 DIC - L'associazione nazionale 'Il Jazz va a Scuola - Ijvas', grazie al sostengo del Ministero della Cultura e al Comune dell'Aquila, ha dato vita a un'orchestra giovanile, diretta dal maestro Pasquale Innarella, finalizzata alla diffusione della cultura e della prassi jazzistica, una realtà dal valore incommensurabile perché è nata dopo il lungo periodo di isolamento dovuto alla pandemia che ha minato fortemente la naturale propensione dei più giovani alla socializzazione.

Un'iniziativa lanciata in occasione della Maratona 'il Jazz Italiano per le terre del sisma'. A inizio settembre l'aula magna del Conservatorio "Casella" ha visto una conferenza stampa di presentazione con Ada Montellanico (presidente della Federazione nazionale Il Jazz Italiano), Angelo Bernardi (direttivo Ijvas), Antonio Marinelli (assistente alla Direzione artistica), insieme al sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi. A fare gli onori di casa, il direttore del "Casella" Claudio Di Massimantonio.

Si è posta la massima attenzione al coinvolgimento artistico e sociale anche dei genitori e degli appassionati e per questo sono state organizzate prove aperte che si concluderanno nella prova generale aperta di domani, sabato 17 dicembre, al Conservatorio (ore 17.30). Giovedì 22 dicembre, alla stessa ora, all'Auditorium del Parco è in programma il concerto conclusivo.

La call ha avuto un enorme successo e sono stati ammessi 67 ragazzi tra gli 8 e i 16 anni.

Raro esempio in ambito nazionale è la rete che si è consolidata tra lo storico Conservatorio "Casella" e - grazie ad Agata Nonnati referente dei dirigenti scolastici - gli Istituti Comprensivi del capoluogo, "Giosuè Carducci", "Dante Alighieri", "Teofilo Patini", "Paganica", "Gianni Rodari", "Giuseppe Mazzini" e il Liceo Musicale dell'Aquila, che garantiscono al progetto una partnership ben strutturata e costante, oltre a un forte radicamento sul territorio. (ANSA).