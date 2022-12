Comunità energetiche, risparmio rinnovabile, evento a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 16 DIC - L'evento "Comunità Energetiche, un risparmio rinnovabile" arriva a Pescara. L'appuntamento è domani sabato 17 dicembre alle 17.30 all'Hotel Regent. L'incontro pubblico si pone l'obiettivo di affrontare in modo pratico e operativo il tema delle Comunità energetiche rinnovabili, quale valido strumento per affrontare la crisi energetica e il conseguente caro bollette. L'Abruzzo, grazie a una legge proposta dal Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, si è dotato di una normativa che permette a cittadini, amministrazioni e aziende di usufruire di questo prezioso strumento. Come funziona una comunità energetica, quali sono i primi passi per poterne realizzare una sono tra le domande alle quali potranno dare risposta esperti del settore e le testimonianze di chi ha già avviato questo percorso virtuoso.

Interverranno Gianni Girotto, già presidente della Commissione Industria in Senato, primo firmatario della Legge nazionale sulle Comunità Energetiche; Maria Anna Labarile, avvocato esperta in Diritto ambientale, già vicesindaco del Comune di Santeramo (Bari) che ha realizzato una comunità energetica nel 2021; Domenico Pettinari, vicepresidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, e Federico Violante, ingegnere esperto C.E.R. Modera Massimo De Maio.

L'evento è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, seguirà un dibattito in cui i relatori risponderanno alle domande del pubblico. (ANSA).