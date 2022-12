118 Molise, dopo proteste Associazioni arriva nuovo bando

(ANSA) - CAMPOBASSO, 16 DIC - Dopo le proteste delle associazioni di volontariato che avevano evidenziato criticità nell'espletamento del servizio 118 di trasporto di emergenza-urgenza, minacciando anche lo stop alle loro attività, l'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) ha pubblicato un nuovo bando. Il provvedimento è arrivato dopo un incontro tra i responsabili delle varie associazioni e i vertici della sanità regionale. L'Avviso riguarda l'affidamento del servizio in convenzione, in forma continuativa, per un periodo di cinque anni con possibilità di proroga "sino alla successiva selezione e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla scadenza quinquennale" per le 16 postazioni 118 dislocate sul territorio regionale. (ANSA).