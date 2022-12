Sanità, nel Chietino arriva Radiologia a domicilio

(ANSA) - CHIETI, 15 DIC - Radiografie a domicilio per i cittadini di Lama dei Peligni, Torricella Peligna e Casoli grazie a un finanziamento di 1 milione e 200 mila euro per l'acquisto di attrezzature destinate alla sanità domiciliare, finanziamento concesso al progetto redatto dalla Asl Lanciano Vasto Chieti per avere accesso ai fondi Pnrr per la realizzazione di servizi e infrastrutture sociali di comunità.

La radiologia domiciliare sarà possibile grazie all'utilizzo dell'auto radiologica, dotata di un apparecchio Rx portatile completo di stativo e postazione Pc, sulla quale operano un tecnico e un medico.

Il mezzo può assicurare tutte le prestazioni di radiologia tradizionale che utilizza i raggi X per lo studio di vari distretti e in particolare per torace e strutture scheletriche, patologie degli arti, della colonna vertebrale, del torace per polmoni e cuore, per addome e apparato urinario.

Il servizio è rivolto agli utenti fragili per i quali sottoporsi a un esame diagnostico comporta fatica, soprattutto per i residenti nei piccoli paesi delle aree interne che devono affrontare anche il viaggio per raggiungere il presidio ospedaliero più vicino. Grazie al finanziamento, inoltre, saranno acquistate due auto mediche, mezzi di soccorso avanzato che si attivano in caso di emergenza e che possono coadiuvare le operazioni dell'ambulanza, oppure sostituirla del tutto. Con lo stesso finanziamento sarà possibile anche acquistare attrezzature di cui i poliambulatori sono sprovvisti, tra cui ecografi, elettrocardiografi, holter pressorio e cardiaco. Il direttore generale della Asl Thomas Schael ha già disposto la redazione dei bandi di gara. (ANSA).