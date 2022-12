Piano Sviluppo e Coesione, al via Comitato di Sorveglianza

(ANSA) - L'AQUILA, 15 DIC - Alla presenza dei rappresentanti del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio, dell'Agenzia per la coesione territoriale, dei Ministeri competenti e delle istituzioni regionali abruzzesi, si riunirà martedì 20 dicembre a L'Aquila il Comitato di Sorveglianza del Piano di Sviluppo e Coesione (Psc) 2000-2020, che ha una dotazione complessiva di 2 miliardi e 113 milioni di euro.

il Comitato sarà chiamato ad approvare la relazione di attuazione del piano al 31 dicembre 2021 e verificare lo stato di avanzamento del PSC 2000-2020 oltre a una serie di aspetti qualificanti quali: le attività poste in essere sulla capacitazione amministrativa e la programmazione unitaria, l'informativa sul piano di comunicazione del PSC 2000-2020 e il piano di valutazione. Il Comitato sarà infine chiamato a dare il via libera alla riprogrammazione di risorse residue con l'obiettivo di accelerare la spesa minimizzando il rischio di perdita dei finanziamenti.

In vista della scadenza del 31 dicembre è stata avviata una ricognizione per indirizzare le risorse verso gli interventi con maggiore capacità di spesa. Due le sessioni previste: la prima, tecnica, nella sala Celestino V, la seconda plenaria all'Auditorium di Palazzo Silone.

Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha ricordato l'importanza e la peculiarità del Piano, complementare allo sviluppo e agli investimenti che fanno il paio con le risorse dei fondi strutturali europei e del PNRR. "Stiamo lavorando alacremente anche nella commissione che si occupa della Coesione territoriale in Conferenza delle Regioni proprio sulle misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi residui della programmazione 2000-2020. In relazione alla programmazione FSC 2021-2027 abbiamo chiesto un incontro urgente al ministro Fitto al fine procedere con il riparto del Fondo Sviluppo e Coesione e nel frattempo continueremo a lavorare nell'ottica di un utilizzo integrato e unitario delle diverse forme di finanziamento disponibili, in coerenza con gli obiettivi che già sono stati definiti nei precedenti documenti di programmazione strategica".

