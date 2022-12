Manovra, Cgil Abruzzo Molise in piazza a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 15 DIC - Alcune centinaia di persone hanno partecipato a Pescara, in piazza Alessandrini, alla manifestazione promossa dalla Cgil Abruzzo Molise contestualmente allo sciopero generale, proclamato nell'ambito della mobilitazione del sindacato nazionale. All'evento, organizzato contro una legge di Bilancio che "accresce povertà e disuguaglianze, aumenta la precarietà e premia gli evasori", hanno preso parte delegazioni provenienti dalle quattro province abruzzesi e dal Molise.

La Cgil chiede, in particolare, la riduzione del cuneo fiscale a favore di lavoratrici e lavoratori per aumentare i salari; fondi adeguati per sanità, scuola, università, ricerca e trasporto pubblico; più risorse per welfare e politiche che contrastino la povertà; risorse per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego; politiche per il Mezzogiorno; lotta all'evasione fiscale; riforma delle pensioni, rivalutazioni integrali e pensione di garanzia per i giovani; maggiore tassazione per extraprofitti e grandi patrimoni.

Gli effetti della legge di bilancio, "del tutto ingiusta e iniqua", secondo il sindacato saranno visibili anche in Abruzzo.

Impoverimento del sistema sanitario, aumento della povertà e della precarietà, ulteriore crescita dell'economia sommersa: le prospettive, per la regione, affermano alla Cgil, sono quelle di una "spirale di decrescita forte a partire dal 2023".

"La Cgil è qui - afferma in piazza il segretario generale del sindacato Abruzzo Molise, Carmine Ranieri - e ai tanti spettatori passivi che stanno a guardare mentre il Paese arranca chiediamo di unirsi a noi in questa battaglia. Una lotta per diritti, una lotta per i salari, una lotta contro la precarietà e la povertà, una lotta per difendere il servizio sanitario universale, una lotta per la scuola e per il trasporto pubblico, una lotta per ridurre le disuguaglinze, una lotta per un mondo più giusto e solidale". (ANSA).