Uncem festeggia 70 anni, tavola rotonda su futuro montagna

(ANSA) - PESCARA, 14 DIC - L'Uncem festeggia 70 anni e in Abruzzo si fa il punto sul futuro della montagna. La delegazione abruzzese dell'unione nazionale dei comuni, comunità ed enti montani, guidata dal presidente Lorenzo Berardinetti, si riunirà domani pomeriggio, giovedì 15 dicembre, alle 15 al teatro Talia di Tagliacozzo (L'Aquila) per analizzare criticità e potenzialità dei comuni di montagna. Prenderanno parte alla tavola rotonda Francesco Benedetti e Marco Bussone, vice presidente e presidente Uncem nazionale, che faranno il punto su quanto si sta facendo al livello nazionale per tutelare e sviluppare le aree montane.

Si ascolteranno poi le posizioni degli amministratori locali e dei commissari delle comunità montane, dei consiglieri regionali Simone Angelosante, Americo Di Benedetto, Giorgio Fedele, Silvio Paolucci, Mario Quaglieri, del presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, dell'assessore regionale Pietro Quaresimale, del vice presidente della Regione, Emanuele Imprudente, del senatore Guido Liris, dell'onorevole Luciano D'Alfonso e del sottosegretario Luigi D'Eramo.

"Sarà un importante momento di confronto - ha spiegato il presidente dell'Uncem Abruzzo Berardinetti - Tanto è stato fatto e tanto c'è ancora da fare per garantire servizi e assistenza adeguata a chi ha deciso di vivere nei comuni montani". (ANSA).