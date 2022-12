Spoltore approva progetto scuola infanzia area ex Mammuth

(ANSA) - SPOLTORE, 14 DIC - La giunta comunale di Spoltore ha approvato la progettazione esecutiva della Nuova Scuola dell'Infanzia nel capoluogo: si tratta dell'opera che prenderà il posto del mercato coperto, storica incompiuta degli anni '60 nota in città come Mammut. L'amministrazione ha ottenuto 5 milioni di euro nell'ambito dei progetti ministeriali per la rigenerazione urbana. Spiega il sindaco Chiara Trulli: "Negli anni dell'amministrazione del sindaco Luciano Di Lorito abbiamo fatto vari tentativi per intercettare i fondi e riqualificare quell'area: finalmente ci siamo riusciti grazie al Pnrr. Siamo veramente soddisfatti e adesso procederemo alla gara per l'aggiudicazione dell'appalto". Spazi verdi in continuità, piazzette collegate da rampe per disabili, pista ciclopedonale di collegamento tra la provinciale e via Di Marzio. E' questo il prossimo futuro dell'area, attualmente nota per la presenza dell'ecomostro. Adesso il Mammut verrà abbattuto e al suo posto andrà il nuovo polo scolastico. "Contiamo di iniziare i lavori la prossima primavera, iniziando dalla demolizione" prosegue il primo cittadino. "Partirà così il rilancio del centro storico, in sinergia con altri interventi come la ristrutturazione dei locali di piazza D'Albenzio, il consolidamento idrogeologico del centro storico e il rifacimento del Belvedere Geist". Sarà un edificio NZEB (Near Zero Emissioni Building): poggiato su pilotis al di sopra dell'area parcheggio esistente, oltre a sfruttare in maniera più razionale lo spazio andrà ad occupare una migliore posizione altimetrica rispetto al sistema di piazze esterno e alla viabilità soprastante. (ANSA).