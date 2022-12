Giornalista in erba a Fossacesia, alunno ricevuto da sindaco

(ANSA) - FOSSACESIA, 14 DIC - Il sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio ha ricevuto nel Palazzo Comunale, Mattia Di Biase, un bambino e gli ha consegnato una, 'nota' di elogio per la sua aspirazione a diventare giornalista, in uno dei periodi più difficili per questa professione.

Giornalismo che passione: voglia di scoprire, di capire, di conoscere e di condividere con i suoi compagni di classe. Nella scuola primaria di Fossacesia, c'è questo bambino che coltiva questa grande passione. "Come lo è stato alla sua età per me - ammette il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio in una nota -. Il mio sogno era diventare giornalista ed anche tipografo pur di ritrovarmi tra le mani un giornale. Il sogno l'ho realizzato, diventando davvero giornalista e lavorando in televisione e per la carta stampata. Quando ho ricevuto alcune copie del giornale che questo bambino disegna, scrive e distribuisce ai compagni, ne sono rimasto favorevolmente colpito e sono riaffiorati nella mente tanti ricordi".

Il piccolo infatti, abbozza un menabò di giornale, distribuisce gli articoli a seconda degli spazi a disposizione e poi lo pubblica. A modo suo, tra l'altro, senza aiuti esterni, nemmeno quello che i suoi genitori vorrebbero offrirgli. Così la pubblicazione è diventata un vero e proprio giornale di classe, con tiratura limitata. "Oggi che telefonini, portatili, tablet oramai sono i mezzi più diffusi nell'informazione - si legge in una nota dell'ufficio di segreteria del sindaco - è ammirevole che proprio un bambino abbia pensato di scrivere e comunicare su carta. Forse sarebbe stato troppo complicato affidarsi alle moderne tecnologie per realizzare graficamente un giornale, così il piccolo ha preso una scorciatoia, che ha avuto i suoi positivi e coinvolgenti effetti dal momento che anche altri suoi compagni lo assecondano e condividono con lui questa bella esperienza". (ANSA).