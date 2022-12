Turismo: a Rocca di Cambio area di sosta per camper

(ANSA) - ROCCA DI CAMBIO, 13 DIC - È stata inaugurata a Rocca di Cambio, paese a 1.400 metri di quota, un'area sosta camper disponibile per tutto l'anno, ad un chilometro circa dagli impianti di sci di Campo Felice: in località 'I Prati' all'interno del centro 'L'oasi di Kilian', ci sono 28 piazzole attrezzate di ricarica elettrica, carico scarico di acque nere e grigie; prossimamente sarà attrezzata anche una zona ludica, una lavanderia, e delle aree specifiche per docce, barbecue, fitness e cani.

"Erano anni che cercavamo un terreno per realizzare questo sogno - spiega l'imprenditore Matteo Franceschi che, insieme alla moglie, ha ideato e realizzato la struttura - vedevamo sempre molti camper che salivano a trovarci in paese, ma erano sempre costretti a non fermarsi per mancanza di servizi adeguati: ora finalmente possono fermarsi quanto vogliono".

(ANSA).