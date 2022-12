Consiglio Abruzzo:Sospiri,lavori proficui,ok a tanti pdl

(ANSA) - L'AQUILA, 13 DIC - "Sono molto soddisfatto dell'andamento dei lavori dell'odierna seduta del consiglio regionale, sono state approvate tante e importanti leggi, a partire dal testo unico sul turismo che riforma con ben 124 articoli un comparto determinante per la economia e l'immagine della nostra regione. Non meno importante il provvedimento sugli usi civici e gli altri sui debiti fuori bilancio. E' stata una giornata molto proficua e produttiva per la quale ringrazio tutti". Così il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, di Fi, commentando i lavori dell'Assemblea regionale che si sono conclusi in serata. (ANSA).