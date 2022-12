Consiglio Abruzzo:ok pdl su funzioni a Comuni su usi civici

(ANSA) - L'AQUILA, 13 DIC - Il Consiglio regionale, nella seduta che si è conclusa in serata, ha licenziato il progetto di legge per il "Conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di legittimazione degli usi civici".

Nello specifico, il procedimento così come delineato dal testo, pone in capo al Comune oltre che l'istruttoria anche il provvedimento finale che viene trasmesso alla Regione, completo di tutti gli allegati e degli atti istruttori, e viene esaminato nel termine di 90 giorni dalla ricezione, decorso il quale il visto regionale si intende tacitamente reso. In caso di mancata attuazione da parte dei Comini delle funzioni e dei compiti conferiti dalla Legge, la Regione esercita il potere sostitutivo sui Comuni inadempienti. L'assemblea Il Consiglio regionale ha approvato anche il progetto di legge "Ordinamento del Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo Telematico". La legge reca la disciplina dello strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati. Con il provvedimento si vuole consentire uno snellimento dell'attività amministrativa nonché di semplificazione amministrativa, di leale cooperazione tra pubbliche amministrazioni e nei rapporti con il cittadino. E' stabilita l'esenzione del pagamento delle tariffe che attualmente gli Enti richiedenti la pubblicazione versano alla Regione. Infine, l'Assemblea legislativa ha preso atto della relazione della Commissione di Vigilanza. (ANSA).