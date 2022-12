Consiglio Abruzzo:ok a pdl disciplina sistema turistico

(ANSA) - L'AQUILA, 13 DIC - Il Consiglio regionale, riunito nel pomeriggio all'Aquila, ha approvato a maggioranza il progetto di legge "Disciplina del sistema turistico regionale": il testo unico riguarda in particolare l'esercizio delle attività di programmazione, indirizzo e coordinamento del sistema di governance del turismo e delle partnership multisettoriali, di promozione turistica, assistenza, accoglienza e informazione al turista, l'esercizio delle attività turistico ricettive, delle altre imprese e delle professioni del turismo. Il pdl, strutturato in cinque titoli e 124 articoli, si propone di rispondere alle esigenze di armonizzazione e semplificazione della normativa. La nuova legge prevede tra le altre cose la costituzione di una società in house o agenzia regionale" da introdurre nell'ordinamento regionale secondo le modalità e nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento": si tratta di un emendamento firmato dal capogruppo della Lega, Vincenzo D'Incecco, e dal presidente della commissione Bilancio, Fabrizio Montepara, anche lui della Lega, nel quale si legge anche sarà la Giunta regionale, con propria deliberazione, ad individuare "lo strumento più idoneo per una gestione accentata della governance del sistema turistico regionale". "L'Abruzzo aveva bisogno di un testo unico sul turismo per radicare le scelte finora adottate che si sono dimostrate corrette - spiegano in una nota D'Incecco e Montepara -. Siamo nella top 40 delle località turistiche scelte, al secondo posto per impianti sciistici, sono presenti 14 bandiere blu nella nostra cista ogni dieci chilometri, inoltre l'aeroporto regionale ha registrato un record storico mai raggiunto nella storia, 300mila turisti nei soli mesi estivi". (ANSA).