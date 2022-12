Consiglio Abruzzo:ok a lunga serie debiti fuori bilancio

(ANSA) - L'AQUILA, 13 DIC - Il Consiglio regionale, riunito nel pomeriggio all'Aquila, ha approvato una serie di progetti di legge per il riconoscimento di debiti fuori bilancio: il primo riguarda l'implementazione del Progetto OptiTrans - Optimisation of Public Trasport POlicies for Green Mobility", finanziato dal Programma Interreg Europe 2014-2020. In questo provvedimento, licenziato un emendamento che consente al personale della Regione Abruzzo la possibilità di essere assegnato anche in distacco a tempo parziale all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016. Prevista anche una variazione di Bilancio, pari a 500 mila euro, per dare copertura agli aumenti di spesa, sostenuti dalla Saga, società di gestione dell'Aeroporto d'Abruzzo, per le utenze energetiche riguardanti attività di sicurezza, protezione civile ed emergenza sanitaria.

Licenziati poi anche alcuni emendamenti che accolgono le segnalazioni ministeriali, che danno seguito agli impegni assunti dalla Regione, evitando così l'impugnativa della legge regionale n. 28/2022, con particolare riferimento alle regole per i sottotetti, oltre ad alcune modifiche alla legge regionale che disciplina le modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Altri debiti fuori bilancio sono stati approvati con provvedimenti individuali: pagamento di perizie di stima in favore dell'Agenzie delle Entrate; pagamento di fatture dei consulenti esterni per le attività svolte nell'ambito del Progetto "SHERPA - Sharedkmowledge for Energy renavation in buildings by Public Admministrations", finanziato con fondi del Programma Interreg MED 2014-2020; pagamento in favore di Edison Energia della fattura per la fornitura di energia elettrica nella sede di Caramanico Terme - Regione Abruzzo "Dipartimento Territorio e Ambiente"; per il Progetto LIFE12BIO/IT000231 AQUALIFE per Hosting e manutenzione portale e software AQUALIFE Annualità 2019-20; in favore del comune di Pescara per la "Realizzazione dello Skate Park nella Città di Pescara"; in favore del Comune dell'Aquila per la "Riqualificazione del circolo tennis Peppe Verna"; in favore del Comune di Capitignano per il "Completamento struttura sportiva comunale"; in favore dell'associazione no profit Nereus per il pagamento delle quote associative; per le procedure espropriative di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità. (ANSA). (ANSA).