Audiovisivo, studenti Dams Teramo incontrano Angelo Mellone

(ANSA) - TERAMO, 13 DIC - Angelo Mellone (vicedirettore del Daytime di Rai Uno e presidente della Fondazione Lucana Film Commission) incontrerà domani, mercoledì 14 dicembre, gli studenti del Dams (Teramo), della Roma Film Academy e startupper interessati al mondo dell'industria dell'audiovisivo, settore dinamico ma difficile da approcciare per i più giovani o per coloro che hanno o stanno per terminare il loro percorso formativo.

Il senso dell'incontro, in programma a Roma, alle 10.30, nell'Auditorium dell'accademia cinematografica (via Quinto Publicio, 90 - Roma) è quello di creare un momento di approfondimento e di confronto nonché offrire l'opportunità di raccogliere la testimonianza di uno dei protagonisti di questo avvincente settore produttivo.

Angelo Mellone è una figura poliedrica: manager culturale, giornalista, scrittore, editorialista e inviato di politica, cultura e costume.

"Il mondo dell'audiovisivo - ricordano gli organizzatori - è stato un settore particolarmente colpito dalla crisi economica generata dal Covid ma ha dimostrato anche di essere capace di riprendersi con altrettanta energia tanto che - nei primi sette mesi del 2021 - le esportazioni italiane sono cresciute del 4,4% rispetto allo stesso periodo del 2019".

L'incontro è stato organizzato dall'associazione "L'Aquila che rinasce" in collaborazione con la Roma Film Academy e le imprese culturali Cms e Roma Creative Hub. Angelo Mellone verrà intervistato dal presidente della Rfa: Salvatore Santangelo, giornalista e saggista aquilano. (ANSA).