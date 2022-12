Ambiente: Cam, al via affidamento lavori depuratore Avezzano

(ANSA) - AVEZZANO, 13 DIC - Al via la procedura di affidamento lavori da 5 milioni per il nuovo depuratore di Avezzano. È quello che si legge nella Determina dirigenziale del CAM spa, la società pubblica che gestisce il trasporto e la manutenzione delle acque in Marsica. I lavori di riqualificazione e ampliamento dell'impianto depurativo di Avezzano sono stanziati dai fondi del mezzo giorno di cui per il 90% nelle risorse dal Masterplan e il 10% nella tariffa del SII.

La progettazione dell'impianto depurativo di ultima generazione è stata realizzata, nell'ERSI Ente Regionale Servizio Idrico Integrato/Ente di Governo dell'Ambito Regionale ed il Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. (ANSA).