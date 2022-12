Natale:all'Aquila 70 eventi in cartellone, c'è anche Concato

(ANSA) - L'AQUILA, 12 DIC - Oltre settanta eventi tra cui un concerto con il cantautore Fabio Concato. Questa la proposta del Comune dell'Aquila in vista del periodo natalizio. "Un programma denso di iniziative quello previsto per queste festività - ha detto il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi - coinvolgendo tanto il cuore della città quanto le frazioni, che quest'anno è stato arricchito con il concerto che il primo gennaio terrà Concato". L'appuntamento è in programma domenica 1 gennaio alle 18 all'Auditorium del Parco. Un'iniziativa gratuita, senza prenotazione, con posti disponibili sino a esaurimento.

Tra le iniziative in programma visite guidate, mostre, esposizioni, concerti, mercatini, presepi, rappresentazioni teatrali, eventi solidali, spettacoli tra cui "l'edizione 'invernale' dei venerdì in centro, prevista per il 23 dicembre - ha aggiunto il primo cittadino - un momento dedicato soprattutto alle famiglie e ai bambini, impreziosito dall'atmosfera di festa di questi giorni".

Presentata questa mattina, a palazzo Fibbioni, anche la nuova edizione dei mercatini di Natale a tema Harry Potter. Un omaggio che negli anni ha coinvolto migliaia di persone. A intervenire, l'assessore Manuela Tursini, oltre a Virginia Cuomo, Marcello Di Giacomo (L'Aquila Young), Teresa Medori e Alessia "Diggi" Di Girolamo. Stand e iniziative a tema saranno allestite nel piazzale dell'Emiciclo nel prossimo week-end, da venerdì 16 a domenica 18 dicembre. (ANSA).