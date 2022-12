Al Trebbiano d'Abruzzo doc 2020, il Tastevin Ais

(ANSA) - FRANCAVILLA AL MARE, 12 DIC - È il Trebbiano d'Abruzzo doc 2020 Emidio Pepe il miglior vino regionale a cui è stato assegnato il Tastevin Ais per l'Abruzzo, il premio che l'Associazione italiana sommelier conferisce a chi ha contribuito a imprimere una svolta produttiva al territorio di origine, a chi rappresenta un modello di riferimento di indiscusso valore nella rispettiva zona e a chi ha riportato sotto i riflettori vitigni.

Due invece "Le Gemme del 2023", i vini che hanno ottenuto i punteggi più elevati (sopra i 95/100): il Trebbiano d'Abruzzo doc 2020 Emidio Pepe e il Montepulciano d'Abruzzo doc 2017 Azienda agricola Valentini. l'olimpo della Guida Vitae, con cui ogni anno l'Ais traccia il panorama dei migliori vini regione per regione e che in questi giorni è in distribuzione, vede in Abruzzo anche 29 vini che hanno ottenuto le Quattro viti Ais, e cioè il massimo riconoscimento conferito dall'associazione.

"La Guida Vitae rappresenta una fotografia del settore vinicolo abruzzese - afferma Angela Di Lello, presidente Ais Abruzzo - offrendo anche spunti di riflessione. L'edizione 2023 con 29 vini regionali premiati con il massimo riconoscimento, sei in più rispetto allo scorso anno, ci dice che la qualità del vino abruzzese attraversa una costante e determinata crescita".

Novità dell'edizione 2023, il lancio dell'App di Vitae, edizione digitale della guida, direttamente collegata a quella cartacea, che compensa i limiti di spazio del volume stampato.

Per l'Abruzzo, 4 le etichette visibili nell'App.

Tutti i riconoscimenti verranno consegnati dall'Ais ai produttori alla fine di gennaio durante il Gran Galà del Vino d'Abruzzo che si terrà nella sede dell'associazione, al Best Western Villa Maria Hotel & Spa a Francavilla al Mare (Chieti) e che vedrà anche allestito un banco di assaggio dei vini delle 64 cantine selezionate nella Guida. Hanno collaborato alla redazione della Guida per la sezione Abruzzo, coordinata da Luca Panunzio, (delegato Ais Pescara): Cristina Sacchetti, Fabio Ferro, Antonella Teodori, Sabrina Blasioli, Marica Rendina, Danilo Cretarola, Walter Tullio, Ilaria Blasioli, Alessandra Riccitelli, Manuela Corneli, Elisa Colella, Adriana Terreri, Eros Sanelli. (ANSA).