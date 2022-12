Natale: Magi tra mito e leggenda, lezione con Cardini

(ANSA) - L'AQUILA, 10 DIC - "I Re Magi tra mito, storia e leggenda". Questo il titolo di una lezione che, domenica 18 dicembre, vedrà per protagonista Franco Cardini, professore ordinario di Storia medievale all'Università di Firenze e professore emerito dell'Istituto italiano di Scienze Umane alla Scuola Normale Superiore di Pisa.

Un appuntamento che fa a parte del cartellone di iniziative culturali che precedono il Festival delle Città del Medioevo organizzato dall'Università dell'Aquila e dall'amministrazione comunale L'appuntamento è in programma alle 11 all'Aula magna "Clementi" del Dipartimento di Scienze Umane di Univaq in viale Nizza.

Molti interrogativi avvolgono le figure dei Magi, i misteriosi pagani che l'evangelista Matteo convoca "dall'Oriente" al cospetto del "Figlio di David". Cardini fornirà una prospettiva inedita. Volto noto della divulgazione scientifica, da oltre un trentennio si occupa di crociate, di pellegrinaggi e di rapporti tra la cristianità e l'Islam. Tra le sue collaborazioni nell'ambito della ricerca, a livello internazionale, ci sono degli incarichi con l'École des hautes études en Sciences Sociales di Parigi e con la Harvard University. Ha insegnato anche nelle università di Middlebury e di Barcellona. L'ingresso all'appuntamento è libero. (ANSA).