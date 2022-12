Mondiali: Marocco; Marsica in festa, ha 'adottato' la nazionale

(ANSA) - TRASACCO, 10 DIC - "Complimenti a tutta la comunità magrebina e al Marocco, per questo ottimo risultato, spero di vedervi in finale, ve lo meritate", è questo il commento del sindaco di Trasacco, Cesidio Lobene, raggiunto telefonicamente dall'ANSA, dopo la partita del Marocco vinta contro il Portogallo per 1-0 con un colpo di testa di En-Nesyri.

Trasacco è uno dei Comuni della Marsica che, durante il periodo di stop pandemico, è stato promotore con Confagricoltura Abruzzo per l'apertura di una tratta umanitaria dal Marocco per riportare gli operatori agricoli a lavorare nella piana del Fucino, risorse indispensabili per la produzione delle moltissime aziende agricole del territorio.

Intanto, continuano i caroselli della numerosissima comunità magrebina, che festeggiano la vittoria a suon di clacson con gli italiani fermi sui bordi della strada a festeggiare con loro.

"Credo che se andremo in finale - commenta un ragazzo magrebino - tutta l'Italia sarà a guardare la partita con noi, grazie Italia". (ANSA).