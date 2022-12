'Pink Christmas Disco Cocktail' con Comitato Abruzzo Komen

(ANSA) - PESCARA, 09 DIC - Un brindisi per raccogliere fondi da destinare alla realizzazione di progetti di prevenzione dei tumori del seno e di tutela della salute femminile in Abruzzo: è l'appuntamento con il "Pink Christmas Disco-Cocktail", party di beneficenza organizzato dal Comitato Abruzzo della Komen Italia per lunedì 12 dicembre, dalle 18:30, da Penelopina in Via Trento a Pescara. "Una piacevole occasione per alzare i calici al Natale e sostenere le attività dell'associazione in Abruzzo" spiegano le organizzatrici.

Komen Italia è un'associazione basata sul volontariato, da vent'anni in prima linea sul territorio nazionale nel campo della lotta e della prevenzione dei tumori del seno e della tutela della salute in rosa. E' presente in Abruzzo con un comitato regionale dal 2018 .

Nel corso di questi anni di attività del comitato sono state organizzate numerose iniziative di sensibilizzazione, di diffusione della cultura della prevenzione e di prevenzione sul campo anche grazie alle tappe della Carovana della Prevenzione sul territorio delle quattro province.

La Carovana della Prevenzione è un programma nazionale itinerante di tutela della salute femminile che mira a garantire prestazioni clinico-diagnostiche di prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere a donne appartenenti a categorie socio-economiche svantaggiate e fuori dalle fasce screening del sistema sanitario nazionale.

Nel settembre 2019 la Komen Italia ha colorato Pescara di rosa, richiamando oltre cinquemila persone in città, con la prima edizione targata Abruzzo della 'Race for the Cure', la più importante manifestazione al mondo dedicata alla lotta ai tumori del seno.

L'organizzazione dell'evento natalizio è stata possibile grazie all'impegno e alla determinazione delle ladies del Comitato Abruzzo che ringraziano i numerosi partner pronti a sostenere l'iniziativa. (ANSA).