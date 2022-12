Natale, cesti Fondazione Tercas realizzati all'Alberghiero

(ANSA) - TERAMO, 07 DIC - Prodotti abruzzesi, frutto del lavoro di periti agrari, cuochi e responsabili di sala del futuro, sulle tavole di mezza Italia grazie alla collaborazione tra l'Istituto alberghiero "Di Poppa-Rozzi" di Teramo e la Fondazione Tercas.

La scuola diretta dalla preside Caterina Provvisiero ha infatti confezionato circa 150 pacchi che la fondazione bancaria, presieduta da Tiziana Di Sante, spedirà a tutte le fondazioni sul territorio nazionale. I cesti di Natale contengono alcuni prodotti dell'azienda agraria della scuola, come bottiglie di olio extravergine di oliva e di vino - che gli allievi realizzano durante il percorso formativo - e un assortimento di pasticceria secca preparata dagli studenti del Polo alberghiero.

Istruzione, formazione ed educazione sono tra i settori di intervento della Fondazione Tercas, come ricorda la presidente Di Sante in una breve nota che accompagna le confezioni, per i quali l'ente da sempre destina risorse economiche. (ANSA).