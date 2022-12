La Maiella e Punta Aderci in video della band abruzzese Hexperos

(ANSA) - PESCARA, 07 DIC - Prosegue l'attività del gruppo abruzzese Hexperos, attivo dal 2004 con una musica che richiama sonorità celtiche, etniche, medievali e barocche. La band, molto legata alle suggestioni letterarie, nei testi cita e utilizza versi di Apuleio, Shakespeare, Alda Merini, D.H. Lawrence, Rubén Darío e negli anni ha partecipato a festival e tenuto concerti in Italia, Germania e Olanda. Adesso ecco il nuovo video, quello per il brano 'Narcissus', tratto dall'album 'I will carry on', il quarto del gruppo. Il video - diretto da Antonella Giuliano - è stato girato fra i campi di grano di Punta Aderci, il suggestivo promontorio che è anche riserva naturale nel territorio di Vasto (Chieti), attraversato da un sentiero con strada bianca; la Maiella è sullo sfondo, dall'altra parte il mare.

"L'anno scorso questa canzone è stata eseguita da me e dall'arpista Valentina Locci durante un flash mob organizzato per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne - spiega Alessandra Santovito, fondatrice e cantante del gruppo - La coreografia di Maria De Liberato è stata così coinvolgente e commovente, tanto che da quell'esperienza è nata l'idea di questo videoclip, dedicato a tutte le donne vittime di violenza psicologica e fisica".

Gli Hexperos sono Alessandra Santovito (voce, flauto traverso), Valentina Locci (arpa), Domenico Mancini (violino), Alan Di Liberatore (violoncello). Nel video il Centro danza Etoile, con la coreografia di Maria De Liberato. Ballano nel video: Carla Claudio, Melissa Doddi, Giulia Galante, Carola Irrigati, Marzia Perrozzi, Angelica Noemi Santullo, Rossella Taraborrelli, Nicole Zaami. Foto e make up di Etherea. La regista e le ballerine sono di Vasto. (ANSA).