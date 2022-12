Comune L'Aquila, inaugurata pavimentazione nel centro storico

(ANSA) - L'AQUILA, 07 DIC - Restituito alla città dell'Aquila il tratto di Corso Vittorio Emanuele II tra i Quattro Cantoni e Piazza Duomo con la nuova pavimentazione in pietra calcarea: alla cerimonia, in serata, ha partecipato tanta gente in festa che ha applaudito gli interventi del sindaco Pierluigi Bondi e del vice Raffaele Daniele, riservando complimenti anche all'impresa aquilana Rosa Edilizia che ha condotto l'appalto del Comune a tempo di record. Si tratta del primo lotto di opere, costo complessivo 3,7 milioni: tra febbraio e marzo 2023 l'impresa proseguirà con interventi sia nell'area da Corso Vittorio Emanuele alla Fontana Luminosa sia in quella che collega Piazza Duomo alla Villa Comunale.

Contestualmente inaugurata la mostra, promossa dal Comune in collaborazione con il Gruppo di azione civica 'Jemo 'nnanzi', dedicata alla figura di Amalia Sperandio, pioniera della fotografia e dell'emancipazione femminile che attraverso i suoi scatti ha raccontato L'Aquila del primo Novecento. La cerimonia è proseguita con l'accensione dell'albero di Natale di piazza Duomo, offerto dalla Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia, cui hanno partecipato i ballerini della scuola di danza Paq Center e i bambini dell'associazione San Filippo Fighters.

Questa ultima, impegnata nella raccolta fondi per la lotta alla sindrome di San Filippo, ha contribuito all'allestimento con palline recanti messaggi di sensibilizzazione nei confronti di questa rara malattia, mentre la cantante aquilana dodicenne Aurora Balassone ha tenuto una breve esibizione.

"Gli operai hanno lavorato giorno e notte per ultimare i lavori nei tempi previsti e riconsegnare questo primo tratto di pavimentazione realizzata con materiali condivisi con la Soprintendenza, in cui si concentrano tradizione, bellezza e funzionalità. Su tutta la zona interessata dai lavori è stata istituita un'area pedonale permanente, è stato realizzato un nuovo impianto di illuminazione e sarà dotata di telecamere di videosorveglianza e altoparlanti per la filodiffusione. Le zone di carico e scarico merci sono state redistribuite e trasferite in largo Pischedda, piazza Palazzo, piazza IX Martiri e Corso Federico II" hanno dichiarato Biondi e Daniele. (ANSA).