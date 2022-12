Parchi: D'Amore, Sirente modello bando PNRR Green community

(ANSA) - PESCARA, 06 DIC - "Ho semplicemente spiegato quello che abbiamo fatto, l'Abruzzo è stato modello di idea progettuale in Italia", ha così commentato il presidente del Parco Sirente Velino e Sindaco di Fagnano Alto Francesco D'Amore, a margine della presentazione del rapporto territori 2022 dell'Asvis, (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile), nel convegno "I territori e gli obbiettivi dello sviluppo sostenibile", che si è svolta presso la sede del parlamentino Cnel di Villa Nublin a Roma. All'incontro hanno partecipato diversi sindaci e il ministro Gilberto Pichetto Fratin Ministro dell'ambiente e della sicurezza.

"Sono stato convocato in questa conferenza perché la nostra idea di progetto fatta con i 22 Comuni del Parco Sirente velino, è stato il modello, progetto pilota, per la realizzazione del bando PNRR Green community". Il parco Sirente Velino ha ricevuto, per questo progetto, un finanziamento di 2milioni di euro che prevede la realizzazione di una pista ciclabile che metta in collegamento tutti e 22 Comuni della Regione Abruzzo, insieme ad altre attività di mobilità sostenibile. (ANSA).