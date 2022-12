La chiesa gonfiabile di Cerio nel cortile del Maxxi L'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 06 DIC - Una chiesa gonfiabile da "esplorare" nella corte di Palazzo Ardinghelli: è questa l'iniziativa del MAXXI L'Aquila per i propri visitatori nella settimana dell'Immacolata.

Dopo la partecipata performance Aquila di Stefano Cerio, tenutasi in museo la scorsa settimana a margine dell'incontro "Il territorio non è indifferente - Forme d'arte all'Aquila", resta fruibile fino a domenica 11 dicembre nella corte interna del museo il grande gonfiabile che riproduce la chiesetta di legno di Onna (L'Aquila), uno dei centri più colpiti dal sisma, divenuta un centro gravitazionale per la comunità del borgo nei difficili anni della ricostruzione non ancora completata.

Il gonfiabile, ideato e utilizzato originariamente per la serie di scatti realizzati dal fotografo per la mostra inaugurale del MAXXI L'Aquila, "Punto di equilibrio. Pensiero spazio luce da Toyo Ito a Ettore Spalletti", evoca, come spesso accade nei lavori di Stefano Cerio, da un lato l'assenza, dall'alto una presenza data dal riferimento forte all'edificio realmente esistente. Da giovedì 8 a domenica 11 dicembre il museo sarà aperto dalle 10 alle 19. Giovedì alle 11, inoltre, per le famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni si terrà il laboratorio "Ritratti di gruppo" nell'Edulab e nelle sale del museo.

I partecipanti esploreranno la mostra Afterimage e, ispirati dall'opera dell'artista Frida Orupabo, si cimenteranno nella realizzazione di un autoritratto tramite la tecnica del collage.

Scambiando poi le parti del proprio autoritratto, ciascuno darà forma a personaggi nuovi, veri e propri ritratti collettivi. Per partecipare è necessario prenotare il proprio posto sul sito del museo Maxxilaquila.art.

E ancora, giovedì e sabato, alle ore 17, visita guidata per adulti alla mostra Afterimage. Prenotazioni sul sito del museo o direttamente in biglietteria fino a esaurimento posti. Costo della visita 5 euro più 5 di biglietto ridotto. (ANSA).