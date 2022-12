A24-A25: confermato stop aumento pedaggi

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - "Conclusa la riunione al Mit sulla A24-A25 con una delegazione di sindaci di Abruzzo e Lazio, dove è stato confermato lo stop agli aumenti con l'impegno a rivedere i pedaggi al ribasso, senza dimenticare la determinazione (assicurata da Anas) per incrementare le manutenzioni ordinarie nel 2023. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha già fissato un nuovo incontro a gennaio per fare un nuovo punto della situazione". Lo si apprende da una nota second cui "i primi cittadini che sono intervenuti hanno sottolineato la soddisfazione per l'approccio del ministro Salvini che vuole trasformare il Mit nel dicastero dei sindaci". (ANSA).